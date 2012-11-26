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Коронавирус
Махмаднаим Шарифи
№33
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
Амкар
1 : 2
Анжи
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Амкар
1
Анжи
2
был в запасе
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
73'
73'
73'
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
18:00
минуты: 24' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 24' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Рубин
0
Амкар
1
был в запасе
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
15:30
Амкар
1 : 3
Спартак
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Спартак
3
был в запасе