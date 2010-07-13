Ильсур Самигуллин
№91
Полузащитник
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Команда
Жетысу
Возраст
30
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Волгарь
1 : 0
Рубин
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волгарь
1
Рубин
0
был в запасе