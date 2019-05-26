Виталий Устинов
№49
Защитник
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Команда
Атырау
Возраст
30
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4
Рубин
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
45'
45'
45'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
62'
62'
62'
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
71'
71'
71'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур