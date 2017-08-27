Илья Гаврилов
№35
Вратарь
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Команда
Возраст
32
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0
Балтика
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Сибирь
2
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0
Ротор
3
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017 08 июля 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур