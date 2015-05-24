Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Эрлинг Браут Холанд
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Химки
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Георгий Нуров
№94
Нападающий
Подписаться
Команда
Урал
Возраст
28
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
50'
50'
50'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 60' - 74'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 60' - 74' / Россия. ФНЛ, 23 тур