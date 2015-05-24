Георгий Нуров
№94
Нападающий
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Команда
Урал
Возраст
28
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
50'
50'
50'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
минуты: 60' - 74'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 60' - 74' / Россия. ФНЛ, 23 тур