Сергей Костин
№5
Защитник
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Команда
Ленинградец
Возраст
29
Рост
192
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
Ленинградец
0(6) : 0(5)
Чертаново
207'
207'
207'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
207'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Ленинградец
0(6)
Чертаново
0(5)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
Ленинградец
0 : 1
Уфа
68'
68'
68'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Ленинградец
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур