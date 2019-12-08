Евгений Башкиров
№4
Полузащитник
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Команда
Заглембе
Возраст
29
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Урал
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
15'
15'
15'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
3'
36'
3'
36'
3'
36'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур