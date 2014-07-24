Игорь Чеминава
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Витязь
Возраст
30
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.07.2014 24 июля 2014 чт 19:00
Краснодар
5 : 0
Калев
24.07.2014 24 июля 2014 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Краснодар
5
Калев
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
Калев
0 : 4
Краснодар
17.07.2014 17 июля 2014 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Калев
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд