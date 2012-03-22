Тарко Исламов
№51
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.03.2012 22 марта 2012 чт 13:00
Волга
2 : 1
Ахмат
22.03.2012 22 марта 2012 чт 13:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волга
2
Ахмат
1
был в запасе