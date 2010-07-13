Хасан Джунидов
№10
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 0
Ахмат
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Кубок, 1/16 финала