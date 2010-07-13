Райбек Сурхаев
№92
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 0
Ахмат
13.07.2010 13 июля 2010 вт 11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
4
Ахмат
0
был в запасе