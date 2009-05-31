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Даниэль Адеджо
№40
Полузащитник
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Интер
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе