Леонард Квеуке
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Челси
1 : 1
Спарта
90'
90'
90'
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Челси
1
Спарта
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Спарта
0 : 1
Челси
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спарта
0
Челси
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала