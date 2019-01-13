Самуэль Арментерос
№55
Нападающий
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Команда
Беневенто
Возраст
31
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 20:00
Интер
6 : 2
Беневенто
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
6
Беневенто
2
был в запасе