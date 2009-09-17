Патрик Ингельстен
№7
Нападающий
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Команда
Гетеборг
Возраст
39
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Херенвен
2
Спортинг
3
был в запасе