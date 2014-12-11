Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Химки
Барселона
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Исли Хиди
№23
Вратарь
Подписаться
Команда
Аполлон
Возраст
40
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Вильярреал
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аполлон
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Аполлон
0 : 2
Боруссия
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аполлон
0
Боруссия
2
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Боруссия
5 : 0
Аполлон
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Боруссия
5
Аполлон
0
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Вильярреал
4 : 0
Аполлон
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
4
Аполлон
0
был в запасе