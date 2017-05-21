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Олимпиада
Коронавирус
Олег Мищенко
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар
1
Рубин
2
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Амкар
0 : 1
Спартак
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар
0
Спартак
1
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:00
Амкар
0 : 2
ЦСКА
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Амкар
0
ЦСКА
2
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
17:00
Амкар
0 : 2
Краснодар
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар
0
Краснодар
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
2
Амкар
2
был в запасе
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
13:30
Амкар
1 : 1
Ахмат
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Амкар
1
Ахмат
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
Томь
1 : 0
Амкар
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Амкар
1
Зенит
0
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
11:30
Урал
1 : 0
Амкар
05.03.2017
05 марта 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
1
Амкар
0
был в запасе
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:30
Амкар
2 : 0
Анжи
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Амкар
2
Анжи
0
был в запасе
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Амкар
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Амкар
0
был в запасе