Тимо Гебхарт
№10
Полузащитник
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Команда
Виктория 1889
Возраст
32
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Нюрнберг
2 : 1
Айнтрахт
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 34'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 34' / Германия. Бундеслига, 22 тур
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
Аугсбург
0 : 1
Нюрнберг
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:30
минуты: 55' - 82'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0
Нюрнберг
1
минуты: 55' - 82' / Германия. Бундеслига, 21 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 2
Бавария
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 17:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0
Бавария
2
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:30
Герта
1 : 3
Нюрнберг
90'
90'
90'
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1
Нюрнберг
3
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Нюрнберг
4 : 0
Хоффенхайм
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
4
Хоффенхайм
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 2
Нюрнберг
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 1 тур