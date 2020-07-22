Марко Манкосу
№8
Полузащитник
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Команда
Лечче
Возраст
32
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
45'
60'
45'
60'
45'
60'
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
45'
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
45'
45'
45'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
67'
67'
67'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
67'
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Лечче
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
50'
67'
50'
67'
50'
67'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
50'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020 26 июня 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Лечче
1 : 4
Милан
54'
54'
54'
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
54'
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020 01 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
41'
41'
41'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
82'
82'
82'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
82'
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Интер
77'
77'
77'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
77'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020 13 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
4'
4'
4'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе