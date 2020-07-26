Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Химки
Барселона
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Андреа Бертолаччи
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сампдория
Возраст
30
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Сампдория
0
был в запасе
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2
Сампдория
3
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Сампдория
3
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Сампдория
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2
Сампдория
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
3'
3'
3'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Сампдория
1
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
22'
22'
22'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
33'
33'
33'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур