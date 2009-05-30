Ндука Озокво
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Ницца
0 : 0
Гавр
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
0
Гавр
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Ницца
0 : 2
Тулуза
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0
Тулуза
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Ницца
3 : 1
Сент-Этьен
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Сент-Этьен
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Нанси
1 : 2
Ницца
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Ницца
2
был в запасе