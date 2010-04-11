Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Химки
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жеральд Сид
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Ницца
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4
Ницца
1
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Сошо
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
0
Сошо
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Монако
3 : 2
Ницца
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 36' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3
Ницца
2
минуты: 36' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Монпелье
1 : 0
Ницца
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1
Ницца
0
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Булонь
25'
25'
25'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ланс
2 : 0
Ницца
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2
Ницца
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Лорьян
4 : 1
Ницца
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 53'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
4
Ницца
1
минуты: 1' - 53' / Франция. Лига 1, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Валансьен
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
3
Валансьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Лилль
1 : 1
Ницца
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Ницца
1 : 3
Монако
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Осер
2 : 0
Ницца
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ницца
0 : 3
Монпелье
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Бордо
4 : 0
Ницца
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
4
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
64'
64'
64'
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур