Давид Оспина
№25
Вратарь
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Команда
Наполи
Возраст
32
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
Перу
0 : 3
Колумбия
59'
59'
59'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Перу
0
Колумбия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур