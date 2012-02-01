Сулеймани Диамутене
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
был в запасе