Савио Нсереко
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 22:45
Фиорентина
2 : 3
Парма
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2
Парма
3
был в запасе