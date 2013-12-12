Уллие Овертум
№17
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Возраст
34
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
ПАОК
2 : 2
АЗ Алкмаар
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
2
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ПАОК
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
1
ПАОК
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур