Марк-Ян Фледдерис
№23
Полузащитник
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Команда
Хераклес
Возраст
38
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2016 13 июля 2016 ср 21:45
Дандолк
1 : 1
Хафнарфьордур
81'
81'
81'
13.07.2016 13 июля 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Дандолк
1
Хафнарфьордур
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд