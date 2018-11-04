Йоан Эндрю
№21
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Сент-Этьен
4 : 3
Анжер
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
4
Анжер
3
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
Анжер
1 : 2
Лион
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
1
Лион
2
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
был в запасе