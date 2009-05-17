Тиаго Карлето
№0
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
Атлетико
1 : 0
Валенсия
17.05.2009 17 мая 2009 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1
Валенсия
0
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Спортинг
2 : 3
Валенсия
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2
Валенсия
3
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
Валенсия
4 : 1
Хетафе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
4
Хетафе
1
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Расинг
0 : 1
Валенсия
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0
Валенсия
1
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:55
Валенсия
1 : 1
Малага
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:55
минуты: 15' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1
Малага
1
минуты: 15' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Мальорка
3 : 1
Валенсия
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
3
Валенсия
1
был в запасе