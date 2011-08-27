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Олимпиада
Коронавирус
Ксавье Пентекот
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Брест
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Тулуза
2 : 0
Дижон
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2
Дижон
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Аяччо
0 : 2
Тулуза
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Аяччо
0
Тулуза
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур