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Уго Родальега
№23
Нападающий
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Возраст
35
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Фулхэм
2 : 2
Кристал Пэлас
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Фулхэм
2 : 2
Халл Сити
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
40'
40'
40'
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Фулхэм
86'
86'
86'
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
86'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
был в запасе
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
22:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 2
Кардифф
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1
Кардифф
2
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Сандерленд
0 : 1
Фулхэм
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
1
был в запасе