Уго Родальега
№23
Нападающий
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Возраст
35
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Фулхэм
2 : 2
Кристал Пэлас
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Фулхэм
2 : 2
Халл Сити
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
40'
40'
40'
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Фулхэм
86'
86'
86'
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
86'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
был в запасе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
был в запасе
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 2
Кардифф
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1
Кардифф
2
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Сандерленд
0 : 1
Фулхэм
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
1
был в запасе