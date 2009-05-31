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Адриану Феррейра (Адриану Ферейра Мартинс)
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Спортинг
2 : 1
Малага
65'
65'
65'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Малага
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
Малага
1 : 1
Депортиво
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
22:55
Малага
0 : 1
Реал
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0
Реал
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Малага
0 : 2
Рекреативо
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
0
Рекреативо
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Малага
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Малага
3
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Малага
3 : 2
Альмерия
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3
Альмерия
2
был в запасе