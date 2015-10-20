Никлас Педерсен
№19
Нападающий
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Команда
Остенде
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Валенсия
2 : 1
Гент
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Валенсия
2
Гент
1
был в запасе
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Зенит
2 : 1
Гент
90'
90'
90'
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
минуты: 80' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
2
Гент
1
минуты: 80' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур