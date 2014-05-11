Питер Уиттингем
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Кардифф
1 : 2
Челси
51'
51'
51'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Кардифф
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Кардифф
1 : 1
Сток Сити
51'
51'
51'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
51'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Кардифф
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Саутгемптон
0 : 1
Кардифф
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Саутгемптон
0
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 6
Ливерпуль
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Кардифф
3
Ливерпуль
6
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Кардифф
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Кардифф
1
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 4
Халл Сити
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кардифф
0
Халл Сити
4
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
Суонси
3 : 0
Кардифф
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
3
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Кардифф
2 : 1
Норвич Сити
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 39'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Кардифф
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 39' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кардифф
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Кардифф
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
4
Кардифф
2
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Арсенал
2 : 0
Кардифф
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 20:30
Кардифф
2 : 2
Сандерленд
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Кардифф
2
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Кардифф
0 : 3
Саутгемптон
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кардифф
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
Ливерпуль
3 : 1
Кардифф
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
65'
65'
65'
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
65'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Кардифф
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2
Кардифф
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур