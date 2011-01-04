Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Химки
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Эдди Джонсон
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Вест Бромвич
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3
Вест Бромвич
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Сандерленд
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Сандерленд
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2
Фулхэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Челси
1 : 0
Фулхэм
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1
Фулхэм
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Астон Вилла
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1
Астон Вилла
1
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Фулхэм
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Фулхэм
0 : 0
Эвертон
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0
Эвертон
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Фулхэм
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1
Фулхэм
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Фулхэм
2 : 1
Вулверхэмптон
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур