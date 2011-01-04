Эдди Джонсон
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
Фулхэм
3 : 0
Вест Бромвич
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3
Вест Бромвич
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Сандерленд
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Сандерленд
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2
Фулхэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Фулхэм
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Челси
1 : 0
Фулхэм
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1
Фулхэм
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Астон Вилла
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1
Астон Вилла
1
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Фулхэм
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
1
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Фулхэм
0 : 0
Эвертон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0
Эвертон
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
Блэкберн
1 : 1
Фулхэм
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1
Фулхэм
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Фулхэм
2 : 1
Вулверхэмптон
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур