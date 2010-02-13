Марк Кеннеди
№39
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
Челси
4 : 1
Кардифф
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала