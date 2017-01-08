Росс МакКормак
№44
Нападающий
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Команда
Мазервелл
Возраст
34
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала