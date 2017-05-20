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Коронавирус
Гай Нди-Ассембе
№16
Вратарь
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Команда
Нанси
Возраст
35
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2009/2010
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Дижон
2 : 0
Нанси
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
2
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Нанси
0 : 3
Монако
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
0
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
был в запасе
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
Монако
6 : 0
Нанси
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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