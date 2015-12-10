Стефан Бабович
№10
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
34
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Партизан
1 : 3
Аугсбург
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Аугсбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
АЗ Алкмаар
1 : 2
Партизан
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
1
Партизан
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Аугсбург
1 : 3
Партизан
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аугсбург
1
Партизан
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Партизан
3 : 2
АЗ Алкмаар
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
3
АЗ Алкмаар
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур