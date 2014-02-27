Реми Мареваль
№26
Защитник
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Команда
Маккаби
Возраст
38
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Базель
3 : 0
Маккаби
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
3
Маккаби
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
Маккаби
0 : 0
Базель
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Базель
0
был в запасе