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Коронавирус
Дуглау (Дуглас Феррейра)
№2
Защитник
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Возраст
35
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
ЧФР Клуж
3 : 1
Брага
45'
45'
45'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
3
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
Брага
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2012
07 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Брага
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
Галатасарай
0 : 2
Брага
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
0
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Брага
0 : 2
ЧФР Клуж
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брага
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе