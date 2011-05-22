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Джеймс Битти
№44
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Блэкпул
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
4
Блэкпул
2
был в запасе
14.05.2011
14 мая 2011
сб
14:45
Блэкпул
4 : 3
Болтон
14.05.2011
14 мая 2011
сб
14:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкпул
4
Болтон
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:30
Тоттенхэм
1 : 1
Блэкпул
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
1
Блэкпул
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Блэкпул
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкпул
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Блэкпул
1 : 3
Уиган Атлетик
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкпул
1
Уиган Атлетик
3
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1
Арсенал
3
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
15:30
Фулхэм
3 : 0
Блэкпул
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
3
Блэкпул
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Блэкберн
2 : 2
Блэкпул
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Блэкберн
2
Блэкпул
2
был в запасе
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
Блэкпул
1 : 3
Челси
07.03.2011
07 марта 2011
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкпул
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Блэкпул
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4
Блэкпул
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
Блэкпул
3 : 1
Тоттенхэм
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
23:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
Эвертон
5 : 3
Блэкпул
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5
Блэкпул
3
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур