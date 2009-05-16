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Коронавирус
Ариза Макукула
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Халл Сити
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
1
Халл Сити
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
04.03.2009
04 марта 2009
ср
22:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Сток Сити
2
Болтон
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.03.2009
01 марта 2009
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3
Болтон
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Тоттенхэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Болтон
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
23:00
Блэкберн
2 : 2
Болтон
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
23:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Блэкберн
2
Болтон
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 22 тур