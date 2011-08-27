Камел Шафни
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
34'
34'
34'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Бордо
1 : 1
Осер
89'
89'
89'
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Осер
1
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
69'
69'
69'
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 1 тур