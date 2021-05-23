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Хавьер Этчейта
№16
Защитник
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Команда
Хетафе
Возраст
33
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
19:30
Гранада
0 : 0
Хетафе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0
Хетафе
0
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Хетафе
2 : 1
Леванте
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Леванте
1
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
Хетафе
0 : 1
Эйбар
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0
Эйбар
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
Уэска
0 : 2
Хетафе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0
Хетафе
2
был в запасе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
57'
57'
57'
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
был в запасе
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