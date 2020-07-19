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Коронавирус
Эндрю Сурман
№6
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Возраст
34
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020
19 июля 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0
Саутгемптон
2
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2
Борнмут
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер Сити
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
4
Лестер Сити
1
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
Борнмут
0 : 0
Тоттенхэм
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
5 : 2
Борнмут
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
5
Борнмут
2
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Борнмут
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
1
Борнмут
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
Борнмут
0 : 2
Кристал Пэлас
20.06.2020
20 июня 2020
сб
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 1
Борнмут
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Борнмут
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
53'
53'
53'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1
Борнмут
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
0
Ливерпуль
3
был в запасе
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