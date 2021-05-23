Дэвид МакГолдрик
№17
Нападающий
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
33
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
24'
24'
24'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
24'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Кристал Пэлас
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
19'
24'
19'
24'
19'
24'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
19'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
43'
43'
43'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
30'
45'
30'
45'
30'
45'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
30'
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
90'
90'
90'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
84'
84'
84'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
59'
59'
59'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
59'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
90'
90'
90'
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур