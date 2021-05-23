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Адам Лаллана
№14
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
33
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
минуты: 49' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
минуты: 49' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
10'
10'
10'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
10'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
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