Симон Гиллетт
№18
Полузащитник
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Команда
Йовил
Возраст
35
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 56' / Англия. Кубок, 1/32 финала