Бартош Биалковски
№33
Вратарь
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Команда
Миллуолл
Возраст
33
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала